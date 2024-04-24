Лукашенко: Украина стала полигоном, на котором решается судьба миропорядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на открытии Всебелорусского народного собрания, его слова приводит БЕЛТА.

«То, что Украина сегодня — это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все», — заявил он.

Лукашенко добавил, что на территории Украины фактически воюют крупнейшие ядерные державы.

Ранее Лукашенко заявил, что заявления о необходимости вступления Белоруссии в конфликт на Украине идут на пользу Североатлантическому альянсу.