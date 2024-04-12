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Лукашенко: призывы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине играют на руку НАТО

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Заявления о необходимости вступления Белоруссии в конфликт на Украине идёт на пользу Североатлантическому альянсу. С заявлением об этом выступил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: призывы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине играют на руку НАТО
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Говоря о призывах, которые, по словам Лукашенко, звучат в России, белорусский лидер отметил, что НАТО уже давно к этому стремится.

«...Я должен сказать, что вот эти вот призывы «Беларусь — в войну» — это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — заявил он на кадрах видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Павла Зарубина.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в случае необходимости Минск готов помочь России в переговорах с Украиной.

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