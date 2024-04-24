RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Молдавии сообщила об обысках в Министерстве иностранных дел страны

Короткая ссылка
Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что в молдавском Министерстве иностранных дел страны прошли обыски.
Прокуратура Молдавии сообщила об обысках в Министерстве иностранных дел страны
  • Gettyimages.ru

Об этом ведомство написало в своих социальных сетях.

Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщили, что главу консульского управления МИД Молдавии Василе Миркоша задержали после обысков в его рабочем кабинете.

Позже, по информации СМИ, его якобы поместили под домашний арест. Дипломата обвиняют в подделке документов. 

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм», — говорится в заявлении молдавской прокуратуры. 

Ранее депутат парламента Молдавии Денис Уланов заявил, что обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить