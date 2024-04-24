Прокуратура Молдавии сообщила об обысках в Министерстве иностранных дел страны

Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что в молдавском Министерстве иностранных дел страны прошли обыски.

Об этом ведомство написало в своих социальных сетях.

Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщили, что главу консульского управления МИД Молдавии Василе Миркоша задержали после обысков в его рабочем кабинете.

Позже, по информации СМИ, его якобы поместили под домашний арест. Дипломата обвиняют в подделке документов.

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм», — говорится в заявлении молдавской прокуратуры.

Ранее депутат парламента Молдавии Денис Уланов заявил, что обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве.