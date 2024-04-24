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Обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве

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Депутат парламента Молдавии Денис Уланов заявил, что обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве.
Обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это практически весь борт, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся отсюда (из Москвы. — RT). Некоторые люди провели там минимальное время от двух часов, некоторые там находились до пяти часов. А с отдельными людьми происходили беседы более жёсткого формата», — рассказал Уланов.

Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.

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