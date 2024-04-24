Депутат парламента Молдавии Денис Уланов заявил, что обыски в аэропорту Кишинёва прошли примерно у 140 участников съезда в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это практически весь борт, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся отсюда (из Москвы. — RT). Некоторые люди провели там минимальное время от двух часов, некоторые там находились до пяти часов. А с отдельными людьми происходили беседы более жёсткого формата», — рассказал Уланов.

Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.