Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания
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Результаты голосования, которое проводилось на заседании собрания 24 апреля, представила председатель Счётной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, сообщает БЕЛТА.
Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года и является высшим представительным органом народовластия республики. Он определяет стратегические направления развития общества и государства.
24 апреля Лукашенко сообщил, что вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики.