Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам тайного голосования избран председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Результаты голосования, которое проводилось на заседании собрания 24 апреля, представила председатель Счётной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, сообщает БЕЛТА.

Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года и является высшим представительным органом народовластия республики. Он определяет стратегические направления развития общества и государства.

24 апреля Лукашенко сообщил, что вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики.