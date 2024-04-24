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Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам тайного голосования избран председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Результаты голосования, которое проводилось на заседании собрания 24 апреля, представила председатель Счётной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, сообщает БЕЛТА.

Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года и является высшим представительным органом народовластия республики. Он определяет стратегические направления развития общества и государства.

24 апреля Лукашенко сообщил, что вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики.

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