Лукашенко: Белоруссия разместила у себя такое же ядерное оружие, как на Западе
- AFP
- © Belarusian presidential press service
«Сами США ускоренными темпами модернизируют своё тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.