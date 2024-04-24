Лукашенко: Белоруссия разместила у себя такое же ядерное оружие, как на Западе

Страны Запада обвиняют Белоруссию в размещении тактического ядерного оружия, хотя Вашингтон сам модернизирует тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Европы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

AFP

© Belarusian presidential press service

«Сами США ускоренными темпами модернизируют своё тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов», — цитирует его ТАСС. Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.