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Лукашенко: Белоруссия разместила у себя такое же ядерное оружие, как на Западе

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Страны Запада обвиняют Белоруссию в размещении тактического ядерного оружия, хотя Вашингтон сам модернизирует тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Европы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Белоруссия разместила у себя такое же ядерное оружие, как на Западе
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

«Сами США ускоренными темпами модернизируют своё тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

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