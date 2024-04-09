МИД: Москва и Минск создали серьёзный противовес на границах милитаристской Украины

Россия и Белоруссия создали надёжный противовес милитаристской Украине, разместив для прикрытия границ Союзного государства современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что размещение российских современных оборонных комплексов и тактического ядерного оружия было осуществлено в полном соответствии с международно-правовыми обязательствами.

Ранее Полищук отметил, что Россия и Украина используют канал в Минске для обмена нотами.

Также Полищук рассказал, что в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16, способных нести ядерное оружие.