RT в Telegram
Подпишись

МИД: в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16, способных нести ядерное оружие

Короткая ссылка
Авиабазы в Восточной Европе готовятся к размещению истребителей F-16, способных нести тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Кроме того, по словам дипломата, обсуждаются перспективы поставок немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Всего, как отметил Полищук, объём западной военной помощи Киеву уже превысил $230 млрд.

Ранее сообщалось, что Греция собирается передать Украине 32 истребителя F-16.

Также власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить