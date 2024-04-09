МИД: в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16, способных нести ядерное оружие

Авиабазы в Восточной Европе готовятся к размещению истребителей F-16, способных нести тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Кроме того, по словам дипломата, обсуждаются перспективы поставок немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Всего, как отметил Полищук, объём западной военной помощи Киеву уже превысил $230 млрд.

Ранее сообщалось, что Греция собирается передать Украине 32 истребителя F-16.

Также власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.