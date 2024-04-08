Newsbreak.gr: Греция собирается передать Украине 32 истребителя F-16

Греческие власти собираются продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, из них 32 самолёта F-16C/-D Block 30, вероятно, отправят Украине. Об этом сообщил портал newsbreak.gr.

Отмечается, что продажа истребителей нужна для покрытия расходов на реформирование ВВС Греции по плану «Повестка дня 2030».

«За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы», — говорится в статье.

Также автор материала подчеркнул, что самолёты «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки.

Ранее власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.