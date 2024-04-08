Newsbreak.gr: Греция собирается передать Украине 32 истребителя F-16
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Отмечается, что продажа истребителей нужна для покрытия расходов на реформирование ВВС Греции по плану «Повестка дня 2030».
«За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы», — говорится в статье.
Также автор материала подчеркнул, что самолёты «пострадали» из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки.
Ранее власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.