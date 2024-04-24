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Шольц заявил о важности недопущения столкновения НАТО и России

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Страны Североатлантического альянса поддерживают Украину, но важно, что блок не находится в состоянии войны с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком.
Шольц заявил о важности недопущения столкновения НАТО и России
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает ТАСС.

«Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины», — сказал он.

Как уточнил Шольц, цель заключается в том, чтобы оказать поддержку Киеву, при этом важно, что «страны НАТО не воюют с Россией».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военные НАТО не станут защищать Украину.

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