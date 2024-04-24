РИА Новости: агент СБУ до покушения на Прозорова ездила в город с базой SAS
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социальные сети Хрестиной и её родственников.
Как выяснило агентство, в сентябре 2023 года Хрестина выложила фотографию вместе с сестрой. Снимок маркирован городом Херефорд в Британии.
Отмечается, что этот город ранее упоминался в новостях как место, откуда группа специалистов по диверсиям и партизанской войне была направлена во Львовскую область для оказания помощи Вооружённым силам Украины.
Ранее ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины Прозорова в Москве.
Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.