Агент Службы безопасности Украины Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, ранее посещала британский город Херефорд, где расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социальные сети Хрестиной и её родственников.

Как выяснило агентство, в сентябре 2023 года Хрестина выложила фотографию вместе с сестрой. Снимок маркирован городом Херефорд в Британии.

Отмечается, что этот город ранее упоминался в новостях как место, откуда группа специалистов по диверсиям и партизанской войне была направлена во Львовскую область для оказания помощи Вооружённым силам Украины.

Ранее ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины Прозорова в Москве.

Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.