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РИА Новости: агент СБУ до покушения на Прозорова ездила в город с базой SAS

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Агент Службы безопасности Украины Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, ранее посещала британский город Херефорд, где расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS).
РИА Новости: агент СБУ до покушения на Прозорова ездила в город с базой SAS
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социальные сети Хрестиной и её родственников.

Как выяснило агентство, в сентябре 2023 года Хрестина выложила фотографию вместе с сестрой. Снимок маркирован городом Херефорд в Британии.  

Отмечается, что этот город ранее упоминался в новостях как место, откуда группа специалистов по диверсиям и партизанской войне была направлена во Львовскую область для оказания помощи Вооружённым силам Украины. 

Ранее ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины Прозорова в Москве.

Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.

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