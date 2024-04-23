ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова

ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России в

городе Луганске задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ», — сказано в заявлении.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году он в городе Рубежное Луганской Народной Республики познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, которая после начала спецоперации выехала для проживания в Варшаву.

По её указанию фигурант для установления места парковки машины Прозорова в июне пошлого года осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания и в апреле 2024 года перевёл курьеру 10 тыс. рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных Службой безопасности Украины в косметические средства, использованные при совершении преступления.

Задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Головченко, также подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова.

Позже суд принял решение отправить под стражу ещё одного фигуранта дела о подрыве автомобиля.