Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сказал, что оккупированный Вооружёнными силами Украины Херсон превратился в город страха и горя.

Соответствующее заявление было сделано во время беседы с РИА Новости.

По словам сенатора, местные жители стараются не выходить на улицу без крайней нужды. В городе огромное количество пьянствующих вооружённых людей.

Также в Херсоне отмечаются проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой, газом. По улицам разъезжают автобусы, в которые силой заталкивают мужчин для мобилизации.

«Они (солдаты ВСУ) ведут себя, как захватчики, а не как защитники... Они воюют, в том числе, с местным населением, убивают мирных жителей», — добавил Кастюкевич.

Ранее подполье сообщило, что ВСУ активно занимаются мародёрством на правом берегу Днепра