RT в Telegram
Подпишись

Подполье: ВС Украины активно занимаются мародёрством на правом берегу Днепра

Короткая ссылка
Украинские войска активно занимаются мародёрством на подконтрольном им правом берегу Днепра, заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
Подполье: ВС Украины активно занимаются мародёрством на правом берегу Днепра
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в самом Херсоне открыто заниматься мародёрством украинские военные боятся, но в сёлах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева.

«Грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вээсушников, увозят в направлении Одессы», — рассказал он.

Гумпомощь, которую расхищают ВСУ, потом оказывается списанной, добавил он.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить