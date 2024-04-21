Украинские войска активно занимаются мародёрством на подконтрольном им правом берегу Днепра, заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в самом Херсоне открыто заниматься мародёрством украинские военные боятся, но в сёлах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева.

«Грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вээсушников, увозят в направлении Одессы», — рассказал он.

Гумпомощь, которую расхищают ВСУ, потом оказывается списанной, добавил он.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области.