Подполье: ВС Украины активно занимаются мародёрством на правом берегу Днепра
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в самом Херсоне открыто заниматься мародёрством украинские военные боятся, но в сёлах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева.
«Грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вээсушников, увозят в направлении Одессы», — рассказал он.
Гумпомощь, которую расхищают ВСУ, потом оказывается списанной, добавил он.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области.