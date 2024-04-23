Несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — говорится в сообщении.
Балуцел добавил, что поданные документы направят на рассмотрение президенту Молдавии Майе Санду.
Ранее стало известно, что концерт «Би-2» в Дубае отменён, а до этого генконсул России в Пхукете рассказал, что музыкантов депортировали из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.