МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ
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Об этом эстонский министр сказал в беседе с ERR.
Ляэнеметс прибыл в Пюхтицкий монастырь с целью заставить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.
По его словам, те эстонские церкви, которые подчинены РПЦ и которые самостоятельно не примут необходимые решения, могут столкнуться с проблемами.
«Государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности», — сказал министр.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» Московского патриархата нельзя отнести к самым умным.