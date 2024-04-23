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МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти могут закрыть православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви.
МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ
  • Gettyimages.ru

Об этом эстонский министр сказал в беседе с ERR.

Ляэнеметс прибыл в Пюхтицкий монастырь с целью заставить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.

По его словам, те эстонские церкви, которые подчинены РПЦ и которые самостоятельно не примут необходимые решения, могут столкнуться с проблемами. 

«Государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности», — сказал министр. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» Московского патриархата нельзя отнести к самым умным

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