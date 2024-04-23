Матвиенко: ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские вооружённые силы будут сбивать ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции так же, как и все другие поставленные Киеву.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что возможная поставка этих ракет никаким образом не повлияет на ход спецоперации.

Ранее Матвиенко подчеркнула, что решение Соединённых Штатов оказать помощь Киеву не имеет никакого отношения к интересам самой Украины.