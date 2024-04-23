Блок «Победа» ждёт реакцию международного сообщества на действия властей Молдавии в отношении оппозиционных политиков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, поступившее в агентство после остановки в аэропорту Кишинёва и допроса возвращавшихся из Москвы участников съезда оппозиции.

«Победа» заявляет, что за действиями полиции стоят президент Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности.

По информации блока, на границе правоохранители конфисковали деньги у некоторых участников съезда, люди подвергались допросам.

При этом некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор назвал беспределом ситуацию в аэропорту Кишинёва.