«Победа» ждёт реакцию международного сообщества на действия властей Молдавии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, поступившее в агентство после остановки в аэропорту Кишинёва и допроса возвращавшихся из Москвы участников съезда оппозиции.
«Победа» заявляет, что за действиями полиции стоят президент Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности.
По информации блока, на границе правоохранители конфисковали деньги у некоторых участников съезда, люди подвергались допросам.
При этом некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.
Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор назвал беспределом ситуацию в аэропорту Кишинёва.