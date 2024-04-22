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Шор назвал беспределом ситуацию в аэропорту Кишинёва

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Молдавский оппозиционер Илан Шор прокомментировал ситуацию в аэропорту Кишинёва.
Шор назвал беспределом ситуацию в аэропорту Кишинёва
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинёва безо всяких оснований», — заявил он.

По его словам, их самое главное преступление, по версии президента Молдавии Майи Санду, заключается в том, что «многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве».

«Теперь им всем нужно заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких», — сказал Шор.

Ранее появилась информация, что лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска в настоящий момент находится на допросе у спецслужб Молдавии.  

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