Шор назвал беспределом ситуацию в аэропорту Кишинёва

Молдавский оппозиционер Илан Шор прокомментировал ситуацию в аэропорту Кишинёва.

«Власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинёва безо всяких оснований», — заявил он.

По его словам, их самое главное преступление, по версии президента Молдавии Майи Санду, заключается в том, что «многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве».

«Теперь им всем нужно заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких», — сказал Шор.

Ранее появилась информация, что лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска в настоящий момент находится на допросе у спецслужб Молдавии.