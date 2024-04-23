Зеленский: Байден заверил, что новый пакет помощи Украине будет быстрым и мощным

Владимир Зеленский утверждает, что в ходе телефонного разговора американский президент Джо Байден заверил его, что новый пакет помощи Украине со стороны Соединённых Штатов будет быстрым и мощным.

Об этом он написал в Telegram.

«Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Зеленского, в ходе беседы стороны коснулись темы подписания двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

Также Зеленский и Байден обсудили подготовку к предстоящему саммиту по Украине в Швейцарии.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине.