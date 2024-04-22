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«Зеркало недели»: экс-полковник ВСУ Червинский исчез

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Бывший полковник ВС Украины Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», исчез.
«Зеркало недели»: экс-полковник ВСУ Червинский исчез
  • AP

Об этом издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов сообщает в Telegram. 

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — сказано в заявлении.

Уточняется, что точное место его нахождения пока неизвестно.

Как рассказал адвокат Константин Глоба, 19 апреля истёк срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, однако суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания.

После этого его снова отвезли в изолятор, где к нему не пустили жену и адвокатов. Также правоохранительные органы обращались в киевское СИЗО с запросом о размещении экс-полковника, но там отказались принять его без судебного решения о продлении меры пресечения.

Как писало в ноябре издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Червинский был координатором атаки на «Северные потоки».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские следы в диверсиях на «Северных потоках» появляются всё чаще.

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