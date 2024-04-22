Буданов: в мае для Украины настанет тяжёлое время

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что страну с мая ждёт трудная ситуация.

Об этом пишет РИА Новости.

«Проблемы с середины мая будут», — сказал он.

По его словам, сложности в зоне боевых действий возникнут, когда ВС России начнут крупное наступление в Донбассе.

Буданов добавил, что российская сторона будет применять «комплексный подход», детали которого он отказался объяснять.

Ранее журнал Forbes писал, что наступление ВС России летом обернётся катастрофой для украинских войск, если Киев не изменит стратегию.

Издание Foreign Policy при этом отмечало, что Вооружённые силы Украины больше не в состоянии удерживать позиции в зоне специальной военной операции на фоне критической нехватки боеприпасов.