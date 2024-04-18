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FP: ВСУ не могут удержать позиции на фоне нехватки боеприпасов

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Вооружённые силы Украины больше не в состоянии удерживать свои позиции в зоне специальной военной операции на фоне критической нехватки боеприпасов.
FP: ВСУ не могут удержать позиции на фоне нехватки боеприпасов
  • AP

Об этом пишет издание Foreign Policy.

«ВСУ испытывают сложности с удержанием своих позиций по причине нехватки боеприпасов, необходимых для их обороны», — говорится в публикации. 

Как отметил автор статьи, украинские войска очень медленно укрепляют свои позиции, что предоставляет ВС России возможность для продвижения.

Ранее издание Forbes писало, что украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов для нанесения ударов по российской армии на фронте.

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