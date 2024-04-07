Украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов для нанесения ударов по российской армии на фронте, сообщает Forbes.

«Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними», — отметил автор статьи.

Также в публикации говорится, что дефицит снарядов стал ещё одной причиной отступления ВСУ из Авдеевки.

Отмечается, что у Киева есть и другие проблемы: нехватка личного состава, зенитных ракет, а также задержки с ремонтом повреждённой в боях техники.

Ранее российский военный сообщил, что ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами.