Forbes: ВСУ часто нечем ответить ВС России из-за дефицита боеприпасов
- AP
«Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними», — отметил автор статьи.
Также в публикации говорится, что дефицит снарядов стал ещё одной причиной отступления ВСУ из Авдеевки.
Отмечается, что у Киева есть и другие проблемы: нехватка личного состава, зенитных ракет, а также задержки с ремонтом повреждённой в боях техники.
Ранее российский военный сообщил, что ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами.