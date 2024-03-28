Боец ВС России: ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами
- РИА Новости
По его словам, военнослужащие украинских войск не могут правильно применять иностранное вооружение, а это в конечном итоге приводит к передаче его российской армии, передаёт РИА Новости.
«Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам», — добавил боец.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России выдавливает ВСУ из работинского выступа.