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Боец ВС России: ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами

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Российский военный с позывным «Ветер» рассказал, что украинские солдаты в районе Работина бросают западное оружие из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем со снарядами.
Боец ВС России: ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами
  • РИА Новости

По его словам, военнослужащие украинских войск не могут правильно применять иностранное вооружение, а это в конечном итоге приводит к передаче его российской армии, передаёт РИА Новости.

«Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам», — добавил боец.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России выдавливает ВСУ из работинского выступа.

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