Российский военный с позывным «Ветер» рассказал, что украинские солдаты в районе Работина бросают западное оружие из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем со снарядами.

По его словам, военнослужащие украинских войск не могут правильно применять иностранное вооружение, а это в конечном итоге приводит к передаче его российской армии, передаёт РИА Новости.

«Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам», — добавил боец.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России выдавливает ВСУ из работинского выступа.