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Рогов заявил, что армия России выдавливает ВСУ из работинского выступа

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Российские военные постепенно выдавливают ВСУ из работинского выступа в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша армия постепенно выдавливает противника из работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западнее Работина, а в самом Работине наши войска улучшили позиции по переднему краю», — сообщил собеседник агентства.

Как утверждает Рогов, Работино превратилось в место гибели тысяч украинских солдат.

Журнал Forbes писал, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район Работина одно плохо оснащённое подразделение.

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