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Forbes: ВСУ отправили в Работино одно плохо оснащённое подразделение

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Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район населённого пункта Работино в Запорожской области одно плохо оснащённое подразделение.
Forbes: ВСУ отправили в Работино одно плохо оснащённое подразделение
  • AP

Об этом пишет издание Forbes.

В материале говорится, что нехватка живой силы в рядах украинских вооружённых сил исчисляется десятками бригад. Это приводит к тому, что у Киева недостаточно новых подразделений для проведения ротации войск.

В качестве примера издание привело ситуацию, когда ВСУ отправили в Работино одно не оснащённое тяжёлой техникой подразделение.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.

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