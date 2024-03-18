Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район населённого пункта Работино в Запорожской области одно плохо оснащённое подразделение.

Об этом пишет издание Forbes.

В материале говорится, что нехватка живой силы в рядах украинских вооружённых сил исчисляется десятками бригад. Это приводит к тому, что у Киева недостаточно новых подразделений для проведения ротации войск.

В качестве примера издание привело ситуацию, когда ВСУ отправили в Работино одно не оснащённое тяжёлой техникой подразделение.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.