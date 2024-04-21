Forbes: летнее наступление российской армии станет катастрофой для ВСУ
- РИА Новости
Как говорится в материале, сейчас ВС России занимаются планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развёрнуто к июню.
Отмечается, что ВС России будут обстреливать ракетами и дронами украинские энергетические объекты, чтобы лишить украинскую армию возможности разрабатывать и поставлять на фронт БПЛА. Также российские войска наращивают личный состав войск и комплектуют их новой техникой.
Как пишет Forbes, чтобы выстоять, ВСУ придётся изменить тактику: перестать полагаться на артиллерию и перейти к обороне.
Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о провале ВСУ при попытки сдержать ВС России во время освобождения российскими войсками населённого пункта Первомайское.