Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о провале ВСУ при попытки сдержать ВС России во время освобождения российскими войсками населённого пункта Первомайское.

Газдиев подчёркивает, что бегство украинских военных из Первомайского показывает, в каком состоянии находятся ВСУ.

«Это уже пятый населённый пункт, освобождённый российскими бойцами с момента взятия Авдеевки. И это ещё раз наглядно демонстрирует сложность положения украинских сил, явно испытывающих острую нехватку личного состава... а также боеприпасов. Речь идёт об артиллерийских снарядах крупного калибра», — отметил он.

Ранее RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ.