Военкор RT рассказал о провале ВСУ при обороне Первомайского
Газдиев подчёркивает, что бегство украинских военных из Первомайского показывает, в каком состоянии находятся ВСУ.
«Это уже пятый населённый пункт, освобождённый российскими бойцами с момента взятия Авдеевки. И это ещё раз наглядно демонстрирует сложность положения украинских сил, явно испытывающих острую нехватку личного состава... а также боеприпасов. Речь идёт об артиллерийских снарядах крупного калибра», — отметил он.
Ранее RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ.