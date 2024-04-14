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Военкор RT рассказал о провале ВСУ при обороне Первомайского

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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о провале ВСУ при попытки сдержать ВС России во время освобождения российскими войсками населённого пункта Первомайское.

Газдиев подчёркивает, что бегство украинских военных из Первомайского показывает, в каком состоянии находятся ВСУ.

«Это уже пятый населённый пункт, освобождённый российскими бойцами с момента взятия Авдеевки. И это ещё раз наглядно демонстрирует сложность положения украинских сил, явно испытывающих острую нехватку личного состава... а также боеприпасов. Речь идёт об артиллерийских снарядах крупного калибра», — отметил он.

Ранее RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ.

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