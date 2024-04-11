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RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ

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RT опубликовал видео того, как артиллерия 255-го полка ВС России поразила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении.
RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что российские штурмовики долго пытались зайти на опорник. Чтобы помочь им, задействовали воздушную разведку.

С дрона украинскую пехоту быстро обнаружили, а затем ударили по ней артиллерией.

Военных ВСУ, которые пытались сбежать, точечно добили дронами-камикадзе бойцы взвода БПЛА «Штиль». Опорный пункт теперь под контролем ВС России.

Ранее командир взвода БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Вектор рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как ВС России с помощью беспилотников кошмарят ВСУ сбросами.

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