RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что российские штурмовики долго пытались зайти на опорник. Чтобы помочь им, задействовали воздушную разведку.
С дрона украинскую пехоту быстро обнаружили, а затем ударили по ней артиллерией.
Военных ВСУ, которые пытались сбежать, точечно добили дронами-камикадзе бойцы взвода БПЛА «Штиль». Опорный пункт теперь под контролем ВС России.
Ранее командир взвода БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Вектор рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как ВС России с помощью беспилотников кошмарят ВСУ сбросами.