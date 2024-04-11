Российский боец рассказал RT, как ВС России с помощью БПЛА кошмарят ВСУ сбросами

Командир взвода БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Вектор рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как ВС России с помощью беспилотников кошмарят ВСУ сбросами.

По его словам, даже беспилотники уже без снарядов заставляют военных ВСУ убегать, снижаясь прямо над их головами.

Как отметил Вектор, в работе оператора БПЛА есть ряд хитростей, особенно при работе в соответствующей местности.

По его словам, необходимо максимально точно учитывать плотность грунта и складки рельефа, чтобы не контузить, а именно поразить силы противника. Боевики ВСУ укрываются не только в окопах, но и в каркасах домов, что доставляет сложности артиллерии.

Он указал, что российские бойцы «хоронят» ВСУ внутри подвалов, нанося удары по основаниям стен FPV-дронами с взрывчаткой. А после всех сбросов «птички» оказывают уже психологическое давление.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал кадры штурма позиций украинских бойцов у подножия Белой горы в ЛНР.