Застрелившие полицейского в Виннице военные везли с собой гранаты

Пара украинских военных, которые застрелили сотрудника полиции во время досмотра в Виннице, перевозили груз боевых гранат.

Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя полиции Елену Бережную.

По имеющимся данным, военные планировали сбежать после убийства полицейского.

«На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в перевозке гранат украинские военнослужащие признались в ходе задержания.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского. Позднее их задержали.