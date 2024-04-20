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В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского

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Группа мужчин в военной форме открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов на блокпосту в Винницкой области Украины, один полицейский погиб, ещё один получил ранение.
В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

«Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту», — говорится в публикации.

По данным издания, на блокпосту автомобиль Suzuki Grand Vitara остановили, чтобы проверить документы. В салоне машины находились два человека, которые открыли огонь по полицейским.

Один из патрульных погиб на месте, второго госпитализировали. 

Позже в Нацполиции подтвердили, что разыскивают лиц, которые ночью расстреляли полицейских. При этом ведомство не упоминает о том, что открывшие огонь были в военной форме.

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