В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского
- Gettyimages.ru
Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».
«Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту», — говорится в публикации.
По данным издания, на блокпосту автомобиль Suzuki Grand Vitara остановили, чтобы проверить документы. В салоне машины находились два человека, которые открыли огонь по полицейским.
Один из патрульных погиб на месте, второго госпитализировали.
Позже в Нацполиции подтвердили, что разыскивают лиц, которые ночью расстреляли полицейских. При этом ведомство не упоминает о том, что открывшие огонь были в военной форме.