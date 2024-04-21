На Украине задержали застреливших полицейского военных
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Об этом в своих соцсетях рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский.
«Было установлено местопребывание фигурантов — они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны», — цитирует его ТАСС.
Он также подтвердил, что нападавшими были украинские военные — отец и сын 52 и 26 лет. Оба являются уроженцами Винницкой области.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского.