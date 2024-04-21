Соловьёв опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны спецоперации
- AP
- © Gregor Fischer
Об этом он сообщил в Telegram.
«Следующая остановка — парк «Патриот», — написал Соловьёв.
Отмечается, что бойцы группировки «Центр» успешно осуществили эвакуацию танка Leopard с фронта.
Чтобы сдвинуть танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом, сказано в сообщении.
Как ранее сообщало издание The New York Times, российские войска за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, поставленных Украине американской стороной.