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Соловьёв опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны спецоперации

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Журналист Владимир Соловьёв опубликовал видео, на котором видно, как ВС России эвакуировали трофейный танк Leopard 2.
Соловьёв опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны спецоперации
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом он сообщил в Telegram.

«Следующая остановка — парк «Патриот», — написал Соловьёв.

Отмечается, что бойцы группировки «Центр» успешно осуществили эвакуацию танка Leopard с фронта.

Чтобы сдвинуть танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом, сказано в сообщении.

Как ранее сообщало издание The New York Times, российские войска за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, поставленных Украине американской стороной.

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