Военнослужащие Вооружённых сил Украины маскируются под мирных жителей, выполняя задачи на Харьковском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал командир артиллерийского подразделения Вооружённых сил России.

«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», — отметил собеседник агентства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ использовали машину скорой для транспортировки боевых расчётов.