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Сальдо: ВСУ использовали машину скорой для транспортировки боевых расчётов

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Вооружённые силы Украины использовали машину скорой помощи для транспортировки боевых расчётов.
Сальдо: ВСУ использовали машину скорой для транспортировки боевых расчётов
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

Такую информацию привёл в личном Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую миномётный расчёт с вооружением и группу операторов FPV-дронов», — написал он, добавив, что после передачи координат машина была уничтожена огнём артиллерии.

Сальдо подчеркнул, что это уже не первый подобный случай. По его словам, ВСУ и раньше использовали гражданские автомобили для перевозки солдат и вооружения, а также маскировались под мирных жителей, что является военным преступлением.

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