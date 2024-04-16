Сальдо: ВСУ использовали машину скорой для транспортировки боевых расчётов

Вооружённые силы Украины использовали машину скорой помощи для транспортировки боевых расчётов.

Такую информацию привёл в личном Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую миномётный расчёт с вооружением и группу операторов FPV-дронов», — написал он, добавив, что после передачи координат машина была уничтожена огнём артиллерии.

Сальдо подчеркнул, что это уже не первый подобный случай. По его словам, ВСУ и раньше использовали гражданские автомобили для перевозки солдат и вооружения, а также маскировались под мирных жителей, что является военным преступлением.