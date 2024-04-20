Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на четыре региона

Режим предупреждения об угрозе с воздуха распространился ещё на четыре региона Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги активировали в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях. Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.