Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на четыре региона
Режим предупреждения об угрозе с воздуха распространился ещё на четыре региона Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги активировали в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.
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