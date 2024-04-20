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Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

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Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в Киеве и семи регионах Украины.

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