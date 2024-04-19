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Власти Киргизии заблокировали доступ к TikTok

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В Киргизии заблокировали доступ к социальной сети TikTok.
Власти Киргизии заблокировали доступ к TikTok
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития страны.

Основанием для блокировки стало несоблюдение со стороны сервиса статьи «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР». Данная статья определяет виды информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей.

Власти приняли решение о блокировке TikTok на основании письма от Госкомитета нацбезопасности республики.

Ранее Роскомнадзор сообщил RT, что получил предложение заблокировать TikTok в России.

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