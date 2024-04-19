Власти Киргизии заблокировали доступ к TikTok
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития страны.
Основанием для блокировки стало несоблюдение со стороны сервиса статьи «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР». Данная статья определяет виды информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей.
Власти приняли решение о блокировке TikTok на основании письма от Госкомитета нацбезопасности республики.
Ранее Роскомнадзор сообщил RT, что получил предложение заблокировать TikTok в России.