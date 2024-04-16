Роскомнадзор сообщил RT, что получил предложение заблокировать TikTok в России

В Роскомнадзоре сообщили RT, что обращение о блокировке TikTok в России поступило в ведомство от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В Роскомнадзоре отметили, что предложение в данный момент находится на рассмотрении. Его изучат до 8 мая.

Ранее ассоциация призвала рассмотреть блокировку TikTok в России.

В рамках данного обращения АППСИМ призвала проверить соцсеть на предмет исполнения закона «О персональных данных». Также эксперты отметили, что не смогли найти в социальной сети признаков исполнения закона о рекомендательных алгоритмах.

В объединении отдельно добавили, что TikTok в России функционирует, однако пользователям доступны только видеоролики двухлетней давности.