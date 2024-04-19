Рогов: новые системы ПВО Patriot на Украине ждёт утилизация
Об этом пишет РИА Новости.
«Системы Patriot ждёт на Украине только одно — утилизация», — сказал он.
Рогов добавил: поражает, с какой «маниакальной одержимостью» страны Североатлантического альянса спешат избавиться от американского ЗРК и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве.
Особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны Соединённых Штатов.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.