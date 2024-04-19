Кулеба: у Украины нет плана Б на случай, если США откажут в помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны Соединённых Штатов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А — это согласование решений а не полу-решений», — сказал он.

По словам Кулебы, он сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Киева нет плана Б и должен сработать план А. Блинкен поддержал эту идею, но «столько битв» происходит вокруг законопроекта со стороны конгресса о помощи Украине, добавил глава украинского МИД.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.