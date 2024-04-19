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Economist: у Украины появилась модель беспилотника, способная долететь до Сибири

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Киев получил модель беспилотника с запасом хода в 3000 км, которая может долететь до Сибири. Об этом пишет The Economist.

Как сказано в материале, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия. Их производит с полдюжины компаний.

При этом самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в 3000 км и способна долететь до Сибири, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны Соединённых Штатов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит военную помощь от Соединённых Штатов в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в Конгрессе.

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