Шмыгаль: Украине обещали оружие в течение недель после одобрения в конгрессе США
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сказано в материале, Шмыгаль сообщил, что Украина запросила дополнительные средства ПВО и ещё одну систему Patriot. По его словам, Украине необходимо как минимум семь систем Patriot.
Шмыгаль добавил, что в сроках поставки нового оружия его заверили американские чиновники.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны Соединённых Штатов.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.