Шмыгаль: Украине обещали оружие в течение недель после одобрения в конгрессе США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит военную помощь от Соединённых Штатов в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в Конгрессе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сказано в материале, Шмыгаль сообщил, что Украина запросила дополнительные средства ПВО и ещё одну систему Patriot. По его словам, Украине необходимо как минимум семь систем Patriot.

Шмыгаль добавил, что в сроках поставки нового оружия его заверили американские чиновники.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны Соединённых Штатов.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.