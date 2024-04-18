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Politico: офицеры ВСУ считают, что линия фронта может рухнуть этим летом

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Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.

Об этом пишет издание Politico.

«Несколько высокопоставленных офицеров... нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Зеленский признал продвижение ВС России во время обращения к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен и отказываются воевать на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте.

Кроме того, в NYT отметили, что три ключевые уязвимости ВСУ позволяют российским силам продвигаться вперёд.

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