NYT: три ключевые уязвимости ВСУ позволяют российским силам продвигаться вперёд

В условиях продвижения российских войск наиболее критическими проблемами для ВСУ остаётся нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил обозреватель The New York Times Марк Сантора.

По его словам, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем «в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей».

Также, как отметил журналист, они повышают риск того, что российские войска «прорвут украинскую оборону».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение, в котором оказалась украинская армия в Часовом Яре ДНР, как тяжёлое.

Также Владимир Зеленский признал, что боевой потенциал Вооружённых сил России гораздо больше, чем у ВСУ.