RT в Telegram
Подпишись

NYT: три ключевые уязвимости ВСУ позволяют российским силам продвигаться вперёд

Короткая ссылка
В условиях продвижения российских войск наиболее критическими проблемами для ВСУ остаётся нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил обозреватель The New York Times Марк Сантора.

По его словам, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем «в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей».

Также, как отметил журналист, они повышают риск того, что российские войска «прорвут украинскую оборону».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение, в котором оказалась украинская армия в Часовом Яре ДНР, как тяжёлое.

Также Владимир Зеленский признал, что боевой потенциал Вооружённых сил России гораздо больше, чем у ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить