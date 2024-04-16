Британский аналитик Меркурис назвал тяжёлым положение ВСУ в Часовом Яре

Британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение, в котором оказалась украинская армия в Часовом Яре ДНР, как тяжёлое.

Данную точку зрения эксперт озвучил в своём YouTube-канале.

Своё мнение аналитик подтвердил тем, что ранее главком ВСУ Александр Сырский признавал очень тяжёлое положение на линии боевого соприкосновения и называл ситуацию в Часовом Яре особенно плохой.

Меркурис также отметил, что все транспортные линии, связанные с городом, находятся под давлением армии России. Это делает передвижение очень опасным для солдат ВСУ.

Наконец, третья штурмовая бригада ВСУ отказалась выполнять приказ главкома Сырского о перемещении в Часов Яр. Аналитик связывает данный факт с тем, что военные смирились с потерей населённого пункта.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что ВСУ неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями.