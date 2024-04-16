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Зеленский признал превосходство потенциала армии России над ВСУ

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Владимир Зеленский признал, что боевой потенциал Вооружённых сил России гораздо больше, чем у ВСУ.
Зеленский признал превосходство потенциала армии России над ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

Об этом он сказал журналистам американской телекомпании PBS.

По словам Зеленского, на текущий момент соотношение артобстрелов составляет 1 к 10 не в пользу Киева. Такая статистика неминуемо ведёт к тому, что армия России ежедневно оттесняет ВСУ.

«Могу сказать вам откровенно, что без поддержки [Запада] у нас не будет шансов на победу», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

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