Зеленский признал превосходство потенциала армии России над ВСУ

Владимир Зеленский признал, что боевой потенциал Вооружённых сил России гораздо больше, чем у ВСУ.

Об этом он сказал журналистам американской телекомпании PBS.

По словам Зеленского, на текущий момент соотношение артобстрелов составляет 1 к 10 не в пользу Киева. Такая статистика неминуемо ведёт к тому, что армия России ежедневно оттесняет ВСУ.

«Могу сказать вам откровенно, что без поддержки [Запада] у нас не будет шансов на победу», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.