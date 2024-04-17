Бывший сотрудник ООН Арджун Каточ в эфире RT высказал мнение, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины — это во многом результат высокомерия западных военных экспертов и самих украинцев.

Украинская армия, по его словам, решила, что с помощью западных танков и БТР сможет перерезать сухопутный коридор между Крымом и остальными регионами России, но не учли «линию Суровикина».

«Она оказалась очень серьёзным препятствием, состоящим из минных полей, траншей, противотанковых надолбов и так далее. Кроме того, украинские силы не имели господства ни в воздухе, ни по части артиллерии… чем это кончилось, все видели», — сказал Каточ.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о провале ВСУ при попытки сдержать ВС России во время освобождения российскими войсками населённого пункта Первомайское.